Portabilidade de crédito pelo Open Finance será lançada em 2026

247 - O Banco Central anunciou nesta sexta-feira (28) que a portabilidade de crédito integrada ao Open Finance será disponibilizada ao público em fevereiro de 2026. A medida promete transformar a forma como consumidores migram operações de crédito entre instituições financeiras, com processos mais ágeis e automatizados.

No segundo parágrafo, conforme antecipado pelo Broadcast (Grupo Estado) e detalhado pelo InfoMoney, o órgão regulador confirmou a publicação da Resolução Conjunta nº 15/2025 e da Resolução CMN nº 5.265/2025, ambas divulgadas nesta sexta-feira (28). Os textos incluem oficialmente o serviço de portabilidade no escopo do Open Finance, autorizando o início de testes internos pelas instituições financeiras.

Segundo o Banco Central, as novas regras preservam o procedimento já utilizado hoje, baseado em um sistema eletrônico de intercâmbio de informações entre bancos. No entanto, a integração ao Open Finance deve elevar a eficiência e padronização do processo. Em nota, a autarquia destacou que a novidade permitirá o compartilhamento de dados “de forma segura, ágil, padronizada e digital, eliminando assimetrias de informação e barreiras operacionais e propiciando um processo automatizado e mais eficiente”.

Com a mudança, o BC projeta uma redução significativa no prazo médio para conclusão das operações de portabilidade: dos atuais até cinco dias úteis para até três dias úteis. Além de maior rapidez, o regulador afirma que a nova dinâmica tende a reduzir custos para o consumidor e ampliar a concorrência no sistema financeiro, estimulando a disputa entre bancos por melhores condições de crédito.