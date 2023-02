'Potencial bombástico' de mensagens no celular de Daniel Silveira aterroriza aliados de Bolsonaro

Parte dos ex-auxiliares de Jair entende que ex-presidente pode ter falado por telefone com ex-deputado federal sobre proposta golpista envolvendo senador Marcos do Val edit

Apoie o 247

ICL

247 - Além de ter sido preso nesta quinta-feira (2) , o ex-deputado federal Daniel Silveira também precisou entregar o celular à Polícia Federal e isso atualmente é o que tira o sono de aliados de Jair Bolsonaro (PL), informa a colunista Bela Megale no jornal O Globo.

O entorno do ex-presidente está aterrorizado pelo "potencial bombástico" que as mensagens no celular de Silveira têm de incriminar Bolsonaro no caso envolvendo a proposta golpista feita ao senador Marcos do Val .

>>> Moraes confirma encontro com Do Val e chama plano golpista de Bolsonaro de "Operação Tabajara"

A colunista aponta que apesar de parte dos ex-auxiliares acreditar que Jair não falaria de um assunto tão grave por mensagem, "outra parte avalia que, se for confirmado que Bolsonaro chegou ao ponto de participar da reunião descrita pelo senador Marcos do Val, ele poderia ter falado sobre o tema no telefone".

Além disso, existe o temor de que o celular de Silveira também possa revelar os nomes de outras pessoas, especialmente militares, envolvidos com o golpismo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.