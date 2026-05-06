Prazo para Lula promulgar PL da Dosimetria termina nesta quarta

247 - O prazo para Lula promulgar o PL da Dosimetria termina nesta quarta-feira (6), após o Congresso derrubar o veto presidencial ao texto que muda o cálculo de penas e pode beneficiar Jair Bolsonaro. Caso o presidente não assine a proposta dentro do período previsto pela Constituição, a promulgação deverá ficar a cargo do presidente do Senado, Davi Alcolumbre.

Pela Constituição, quando o Congresso rejeita um veto presidencial, o texto retorna ao chefe do Executivo, que tem 48 horas para promulgá-lo. Se isso não ocorrer, a competência passa ao presidente do Senado Federal. Persistindo a omissão, a responsabilidade segue para o vice-presidente da Casa.

Planalto resiste à promulgação

A avaliação no governo é que Lula não quer deixar sua assinatura em uma lei que tentou impedir ao vetar integralmente o projeto em janeiro. Entre os pontos considerados pelo governo está a possibilidade de questionar juridicamente o fatiamento do veto integral feito pelo Congresso.

Mesmo com essa avaliação, interlocutores do Planalto consideram que o Supremo Tribunal Federal não deve interferir na disputa com o Legislativo e tende a manter a decisão tomada pelos parlamentares.