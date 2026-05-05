PT deve intensificar embate contra o Congresso nas redes

247 - O PT decidiu ampliar sua atuação nas redes sociais com conteúdos críticos ao Congresso Nacional, em uma estratégia voltada a reforçar a percepção de que o Legislativo tem imposto obstáculos ao governo do presidente Lula. As informações são da CNN Brasil.

A decisão foi tomada após um levantamento interno do partido indicar melhora na avaliação de Lula depois que o Senado rejeitou a indicação de Jorge Messias para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). A leitura feita pela legenda é que o discurso sobre uma suposta atuação do Congresso contra o presidente encontrou receptividade também entre usuários que não integram o público tradicional da esquerda nas plataformas digitais.

A avaliação petista é que há espaço para intensificar a disputa de narrativa nas mídias sociais, especialmente por meio de vídeos. A ideia é apresentar o Congresso como responsável por resistências enfrentadas pelo governo em temas considerados estratégicos para o Planalto.

A estratégia, no entanto, deve ser conduzida de forma a não associar diretamente Lula às críticas mais contundentes. O objetivo é que o partido assuma o protagonismo do embate, reduzindo o risco de desgaste institucional para o presidente e evitando impactos negativos na tramitação de pautas de interesse do governo no Parlamento.

Dentro do PT, a leitura é que esse tipo de comunicação já trouxe resultados em outro momento recente. No ano passado, durante a votação do PL da Dosimetria na Câmara dos Deputados, o discurso de confronto com o Congresso foi considerado bem-sucedido pela legenda.

Naquele contexto, a aprovação popular de Lula apresentou uma leve recuperação após um período de queda persistente. Para o partido, o episódio serviu como referência para calibrar a nova ofensiva digital.