Prazo para solicitação da isenção da taxa de inscrição do Enem 2026 termina nesta sexta

247 - O prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Enem 2026 se encerra nesta sexta-feira, 24 de abril, e o governo federal intensificou a comunicação com os participantes para evitar perda do benefício. As mensagens enviadas também orientam candidatos que faltaram ao exame em 2025 sobre como justificar a ausência e garantir a gratuidade neste ano.

De acordo com informações divulgadas pelo Governo do Brasil, por meio do Ministério da Educação (MEC) em parceria com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), foram enviadas mensagens personalizadas desde a quarta-feira (23/4) pela Caixa Postal do Gov.br e pelo WhatsApp para alertar sobre o prazo final e os procedimentos necessários.

As comunicações têm como objetivo reforçar que tanto o pedido de isenção quanto a justificativa de ausência devem ser feitos exclusivamente pela Página do Participante. Mesmo quem conseguir a gratuidade precisará realizar a inscrição no Enem posteriormente, em período que ainda será divulgado pelo MEC.

Quem pode pedir a isenção

O benefício é destinado a diferentes grupos de candidatos. Entre eles estão estudantes matriculados no último ano do ensino médio em escolas públicas em 2026, participantes do programa Pé-de-Meia — incluindo alunos do 1º e 2º ano na condição de treineiros —, além de pessoas que cursaram todo o ensino médio na rede pública ou como bolsistas integrais em instituições privadas.

Também têm direito à isenção candidatos em situação de vulnerabilidade socioeconômica inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Cronograma do processo

O calendário divulgado prevê as seguintes etapas:

Solicitação de isenção e justificativa de ausência: de 13 a 24 de abril

Resultado das solicitações: 8 de maio

Período de recursos: de 11 a 15 de maio

Resultado dos recursos: 22 de maio

Justificativa de ausência

Participantes que faltaram aos dois dias de prova do Enem 2025 precisam comprovar o motivo para ter direito à isenção em 2026. A justificativa deve ser acompanhada de documentos oficiais, datados e assinados.

Entre os motivos aceitos estão ocorrência de assalto ou furto, acidentes de trânsito, casamento ou união estável, luto por falecimento de familiar, maternidade ou paternidade recente, mudança de domicílio, privação de liberdade, problemas de saúde, compromissos de trabalho, intercâmbio acadêmico e participação em atividade escolar no dia da prova.

Alertas de segurança

O governo também reforçou orientações para evitar golpes. Segundo o comunicado, não são enviados links para acesso em mensagens oficiais, nem são solicitados dados pessoais, como CPF e endereço, ou qualquer tipo de pagamento via WhatsApp.

A autenticidade das comunicações pode ser verificada pelo selo azul de conta oficial no WhatsApp e pela confirmação das mesmas mensagens na Caixa Postal do aplicativo Gov.br.

Importância do Enem

Criado há mais de duas décadas, o Enem consolidou-se como principal mecanismo de acesso ao ensino superior no Brasil. O exame é utilizado como critério de seleção em programas como o Sisu, o Prouni e o Fies, além de ser adotado por instituições públicas e privadas em seus processos seletivos.

As notas também podem ser utilizadas para ingresso em universidades portuguesas que mantêm convênios com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), ampliando as possibilidades de formação acadêmica para estudantes brasileiros.