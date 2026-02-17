Prefeitura do Pará paga quase R$ 1 milhão por show de Simone Mendes no Carnaval

247 - A cantora Simone Mendes continua ampliando seus ganhos com apresentações contratadas por prefeituras em cidades do interior do Brasil, em meio à crescente demanda por atrações musicais em eventos bancados com recursos públicos. De acordo com informações divulgadas recentemente, a artista firmou um novo contrato com a prefeitura de Cametá, no Pará. O município pagou R$ 950 mil à empresa Simone Mendes Produções Musicais para a realização de um show.

A contratação foi justificada pela administração municipal com base no reconhecimento público da cantora. Segundo a prefeitura, o valor se explica por se tratar de uma “profissional do setor artístico consagrada pela crítica especializada e pela opinião pública”.