Pressionado por reajustes a servidores, Bolsonaro promete mais vagas na PF e PRF

247 - Pressionado por servidores que cobram reajuste, Jair Bolsonaro voltou a prometer um aumento no número de convocados em concursos da PF e da PRF.

Bolsonaro decidiu por um aumento de 5% a todos os servidores federais, após ter planejado conceder reajuste apenas para agentes da PF, PRF e Depen. Insatisfeitos com a proposta, servidores do Banco Central devem retomar a greve por tempo indeterminado a partir desta terça-feira, 3. As vantagens aos policiais foram um dos motivos iniciais para a indignação de servidores do BC.

Em conversa com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, o chefe de governo telefonou ao ministro da Justiça, Anderson Torres, e sugeriu que deseja dobrar o número de convocados para os concursos da PF e da PRF.

"Você tem capacidade... passar para mil cada um? Acha que dá para resolver? Então faz um aditivo, pede mil vagas, já que você está no limite teu, para mil vagas para cada lado. Pode ser?", disse Bolsonaro ao ministro da Justiça. A fala foi divulgada por páginas de apoiadores no YouTube. (Com informações da Folha de S.Paulo).

