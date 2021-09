PSDB convoca reunião para tratar do impeachment de Bolsonaro

O objetivo, segundo publicação no perfil oficial do partido no Twitter, é "discutir a posição do partido sobre abertura de impeachment e eventuais medidas legais" contra Bolsonaro edit

247 - O perfil oficial do PSDB no Twitter anunciou nesta terça-feira, 7 de setembro, dia em que se realizam os atos golpistas convocados por Jair Bolsonaro, que o presidente da sigla, Bruno Araújo, convocou uma reunião Extraordinária da Executiva para tratar do impeachment do atual ocupante do Palácio do Planalto.

A reunião acontecerá nesta quarta-feira (8), "diante das gravíssimas declarações do presidente da República no dia de hoje".

O objetivo, segundo a publicação, é "discutir a posição do partido sobre abertura de impeachment e eventuais medidas legais".

O Presidente do PSDB, Bruno Araújo, convoca reunião Extraordinária da Executiva para esta quarta-feira, para diante das gravíssimas declarações do presidente da República no dia de hoje, discutir a posição do partido sobre abertura de de Impeachment e eventuais medidas legais. — PSDB 🇧🇷 (@PSDBoficial) September 7, 2021

