PT lidera ranking de relevância dos partidos nas redes sociais

247 - O Partido dos Trabalhadores (PT) ocupa a primeira posição em um novo levantamento sobre a relevância dos partidos políticos brasileiros nas redes sociais, divulgado pela consultoria Nexus nesta segunda-feira (3). O estudo mostra que a sigla se destaca no ambiente digital, superando o Partido Liberal (PL) e o Novo, que aparecem na segunda e terceira colocação, respectivamente.

O ranking da Nexus levou em consideração quatro indicadores principais: frequência de postagens, número total de interações, volume de seguidores e eficiência — que mede a média de engajamento por publicação. As plataformas analisadas foram Instagram, Facebook, X (antigo Twitter), YouTube e TikTok, cobrindo o período de 1º de janeiro a 31 de julho de 2025. A partir desses parâmetros, a consultoria atribuiu pontuações que variam de zero a 100, representando o desempenho digital de cada legenda.

O CEO da Nexus, Marcelo Tokarski, explicou que o cenário das redes sociais reflete a polarização política do país. “Neste estudo, vemos que a disputa de espaço e narrativas das redes imita a disputa política que temos no Brasil hoje entre o PT, principal partido de esquerda e legenda do presidente da República, e a oposição bolsonarista, representada hoje pelo PL”, afirmou. Segundo ele, “os perfis destes dois partidos se descolam dos demais nas discussões políticas no ambiente digital”.

Desempenho individual nas plataformas

Entre as cinco redes analisadas, o PT aparece na liderança em todas. O PL mantém o segundo lugar em três delas — TikTok, YouTube e Instagram. No Facebook, a vice-liderança é ocupada pelo PSOL, enquanto no X o destaque é o PCO, que aparece à frente das demais siglas no engajamento por postagem.Dos 29 partidos oficialmente registrados no país, apenas três — PMN, PRTB e PMB — ficaram de fora do levantamento, por não terem publicado nenhum conteúdo nas redes durante o período analisado.

O 8 de Janeiro como tema dominante

A pesquisa também apontou que as postagens relacionadas aos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 dominaram o debate político nas redes. Segundo a Nexus, os conteúdos sobre o episódio concentraram os maiores índices de engajamento, especialmente quando tratavam das consequências legais e políticas dos ataques.O PT alcançou seus melhores resultados ao abordar o tema de forma crítica, enquanto o PL obteve alto volume de interações ao defender o perdão ou anistia aos envolvidos na tentativa de golpe. Essa diferença de abordagem, destaca o estudo, evidencia a polarização que ainda marca o cenário político brasileiro tanto nas ruas quanto no ambiente digital.