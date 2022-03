PT vai criar comitês evangélicos para resgatar eleitorado evangélico

A organização dos comitês é feita pela deputada federal Benedita da Silva, coordenadora do Núcleo de Evangélicos do PT edit

247, com Metrópoles - A busca pelo voto evangélico nas eleições deste ano motiva visitas de candidatos a cultos e acordos com pastores. Para enfrentar o presidente Jair Bolsonaro (PL), o PT promete também intensificar a campanha corpo a corpo com a criação de comitês especificamente dedicados a popularizar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva entre pentecostais e neopentecostais.

>>> “Lula sempre ouviu evangélicos”, destaca Benedita da Silva

De acordo com o ex-ministro Gilberto Carvalho, ex-chefe de gabinete de Lula e diretor da Escola Nacional de Formação do PT (ENFPT), o partido já possui representantes evangélicos para conduzir esses comitês religiosos em 21 estados.

A organização dos comitês é feita pela deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ), coordenadora do Núcleo de Evangélicos do PT (NEPT).

Evangélica, vinculada à Igreja Presbiteriana Betânia em Niterói (RJ) e ex-ministra da Secretaria Especial de Trabalho e Assistência Social do governo Lula 1, Benedita da Silva é uma das pontes do PT com esse segmento religioso, que representa, segundo o Datafolha, 31% dos eleitores brasileiros -- um universo de mais de 45 milhões de pessoas.

“Eles (Malafaia e outros bolsonaristas) escolheram um lado. Possuem compromissos políticos com o governo Bolsonaro. Mas todo evangélico tem o direito de também escolher seu lado, não só as lideranças”, disse a deputada ao Metrópoles.

Segundo a mais recente pesquisa PoderData, Jair Bolsonaro tem 46% das intenções de voto dos eleitores evangélicos em um 1º turno, enquanto Lula registra 22% no segmento religioso. 42% dos entrevistados declararam-se católicos e 30%, evangélicos.

