Quem é a 'sugarbaby' de Daniel Vorcaro, presenteada com imóvel de R$ 4 milhões e investigada por lavagem de dinheiro

247 - A transferência de um apartamento de alto padrão na região da Faria Lima, em São Paulo, para a influenciadora Karolina Trainotti, 29 anos, ampliou a atenção sobre o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master e já investigado em apurações federais. As informações são do UOL.

De acordo com a reportagem, Daniel Vorcaro teria doado um imóvel avaliado em cerca de R$ 4,3 milhões para Karolina, em dezembro do ano passado. O apartamento está localizado na região da Faria Lima, um dos metros quadrados mais valorizados de São Paulo. O nome do banqueiro, no entanto, não aparece diretamente na escritura registrada em cartório.

Karolina Trainotti, apontada como beneficiária da doação, é conhecida por se declarar publicamente “sugar baby”, termo usado para definir pessoas que mantêm relacionamentos com parceiros mais velhos e endinheirados em troca de benefícios financeiros. Ela mantém presença ativa nas redes sociais, onde costumava exibir viagens internacionais e uma rotina de alto padrão de consumo.

A influenciadora já foi citada em investigações anteriores. Em 2023, foi denunciada por lavagem de dinheiro em um caso envolvendo Rowles Magalhães, réu por tráfico internacional de cocaína. Segundo o Ministério Público Federal, ela teria sido "destinatária dos recursos de origem criminosa que Rowles pretendia omitir". De acordo com as investigações, Karolina teria recebido cerca de R$ 271 mil entre 2020 e 2021.

Em sua defesa, a influenciadora alegou não ter conhecimento da origem ilícita dos recursos. À época, seus advogados afirmaram: "Sua inclusão nas investigações deu-se apenas por sua condição de sugar baby de um dos corréus, tendo os seus gastos pessoais sido por ele custeados no período do relacionamento amoroso".

Com a nova repercussão do caso, o perfil de Karolina no Instagram foi colocado em modo privado. Antes disso, ela acumulava cerca de 34 mil seguidores e compartilhava registros de viagens para destinos como Sardenha, na Itália, Míconos, na Grécia, e o festival Burning Man, nos Estados Unidos. Entre seus seguidores estariam nomes conhecidos do entretenimento e do universo digital.

O caso ganhou repercussão num momento sensível para Vorcaro, que recentemente foi acusado de participação em uma suposta fraude envolvendo uma transação estimada em R$ 12 bilhões com o Banco de Brasília (BRB). Ele chegou a ter a prisão preventiva decretada, mas permaneceu detido por apenas 12 dias antes de ser liberado.

O imóvel doado está situado no 37º andar de um edifício de alto padrão e possui 113 m² de área privativa e 231 m² de área útil. O empreendimento oferece estrutura de lazer considerada de luxo, com piscina de borda infinita, piscina coberta, academia, estúdio de pilates, cozinha gourmet, salas de reunião, área de beleza e serviços de manobrista, além de três vagas de garagem por unidade.