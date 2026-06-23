Quem é Edir Macedo, fundador da Igreja Universal e dono do Digimais, alvo de operação da PF

247 - A Operação Miragem, deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta terça-feira (23), colocou novamente o nome de Edir Macedo em evidência. A investigação tem como alvo o banco Digimais, instituição financeira ligada ao grupo econômico do líder religioso, suspeita de envolvimento em um esquema de fraude contábil e financeira.

A ação da PF apura possíveis crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. De acordo com os investigadores, há indícios de manipulação de demonstrativos contábeis, superavaliação de ativos e criação artificial de receitas para mascarar a situação financeira da instituição. A Justiça Federal autorizou o cumprimento de nove mandados de busca e apreensão em São Paulo, além do bloqueio de até R$ 670 milhões em bens dos investigados.

Quem é Edir Macedo

Nascido no Rio de Janeiro em 18 de fevereiro de 1945, Edir Macedo Bezerra iniciou sua trajetória profissional no serviço público. Antes de se dedicar integralmente à atividade religiosa, trabalhou na Loteria do Estado do Rio de Janeiro e também no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), onde permaneceu por cerca de 16 anos.

Na década de 1970, decidiu abandonar a carreira pública para investir na missão religiosa. Em 1977, fundou a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), que se consolidou como uma das maiores denominações neopentecostais do mundo. Atualmente, a instituição está presente em mais de 170 países e reúne milhões de fiéis.

Império empresarial e controle da Record

Além de sua atuação religiosa, Edir Macedo construiu um amplo conglomerado empresarial. Em 1989, assumiu o controle da TV Record, emissora que se tornou uma das principais redes de televisão do Brasil.

Ao longo dos anos, expandiu sua presença em diferentes setores, incluindo comunicação, educação, mercado editorial e serviços financeiros. Também é autor de dezenas de livros, entre eles a trilogia autobiográfica Nada a Perder, na qual relata aspectos de sua trajetória pessoal, religiosa e empresarial.

Relação com o banco Digimais

O Digimais integra o grupo econômico associado a Edir Macedo e atua no mercado financeiro oferecendo serviços bancários, linhas de crédito e opções de investimento.

Segundo a Polícia Federal, as investigações concentram-se na administração da instituição financeira e em supostas práticas que teriam sido utilizadas para ocultar a real situação econômica do banco perante os órgãos reguladores. Até o momento, as autoridades não detalharam o grau de participação individual dos investigados nem eventuais responsabilidades específicas.

Histórico de controvérsias

Ao longo de sua trajetória pública, Edir Macedo esteve envolvido em diferentes controvérsias judiciais e políticas. Em 1992, chegou a ser preso durante investigações relacionadas a acusações de charlatanismo, sendo posteriormente liberado.

O líder religioso também enfrentou questionamentos envolvendo movimentações financeiras da Igreja Universal, além de disputas públicas com grupos religiosos concorrentes e veículos de comunicação. Apesar dos episódios, manteve influência significativa tanto no cenário religioso quanto no empresarial brasileiro.

O que é a Operação Miragem

De acordo com a Polícia Federal, os investigados são suspeitos de manipular balanços e demonstrativos financeiros para ocultar a real situação econômica da instituição e transmitir ao Banco Central uma imagem de estabilidade incompatível com sua condição financeira.

As apurações também apontam a existência de possíveis operações financeiras irregulares realizadas em benefício da empresa controladora do banco, além da suposta inserção de informações falsas em sistemas oficiais utilizados pelo órgão regulador.