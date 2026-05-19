Quem é João Cláudio Nabas, o perito alvo da PF por vazar informações sobre Moraes

247 - O perito criminal federal João Cláudio Nabas se tornou alvo da 7ª fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal em 19 de março, sob suspeita de ter vazado informações sigilosas do chamado Caso Master. A investigação apura o suposto envio de dados protegidos à jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo.

As informações foram inicialmente publicadas pela Revista Fórum, que detalhou a atuação de Nabas dentro da corporação e os elementos que levaram à operação autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator do caso. Segundo a investigação, o perito teria compartilhado detalhes de um contrato firmado entre o Banco Master e o escritório Barci de Moraes, ligado a Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes.

A operação teve autorização do STF e incluiu medidas cautelares contra o servidor da Polícia Federal. Em nota oficial, a Corte afirmou que “as medidas não implicam qualquer direcionamento investigativo contra jornalistas ou veículos de imprensa, permanecendo preservadas a liberdade de atuação jornalística e a garantia constitucional do sigilo da fonte”.

Operação foi autorizada por André Mendonça

Ainda de acordo com o Supremo, as diligências têm caráter específico e visam preservar o andamento das investigações. “Ressalta-se que as diligências investigativas autorizadas possuem natureza específica e instrumental, voltada à preservação da investigação, à prevenção de eventual reiteração delitiva e à colheita de elementos probatórios ainda pendentes”, informou o tribunal.

João Cláudio Nabas foi afastado de suas funções após se tornar alvo da operação. O caso é conduzido pela própria Polícia Federal, que investiga possíveis irregularidades envolvendo o vazamento de documentos e informações sigilosas relacionadas ao sistema financeiro e ao Caso Master.

A suspeita central é de que o perito tenha fornecido material referente a movimentações investigadas pela PF envolvendo o Banco Master. Entre os documentos citados está o contrato firmado com o escritório Barci de Moraes, que pertence à esposa de Alexandre de Moraes.

Carreira de duas décadas na Polícia Federal

Com cerca de 20 anos de atuação na Polícia Federal, João Cláudio Nabas possui trajetória ligada à investigação de crimes financeiros e fraudes em investimentos. Em perfil divulgado no evento Inter Forensics 2025, ele se apresenta como chefe do Núcleo Técnico-Científico (NUTEC) da PF em Vilhena, Rondônia, função que ocupa desde 2009.

No mesmo perfil, Nabas informa atuar como professor em cursos promovidos pela própria Polícia Federal voltados à repressão de crimes financeiros e à análise de fraudes em fundos de previdência. Ele também afirma possuir formação em Engenharia Civil pela Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) e mestrado em Economia, com concentração em Finanças, pela Universidade de Brasília (UnB).

A Revista Fórum também revelou ter tido acesso à dissertação de mestrado do perito, concluída em 2023. O estudo analisa fraudes financeiras em fundos de investimento ligados a Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), tema relacionado à chamada “Operação Fundo Fake”, conduzida pela Polícia Federal.

Pesquisa acadêmica abordou fraudes financeiras

Na dissertação, Nabas investiga mecanismos usados em fundos estruturados, especialmente Fundos de Investimento em Participações (FIPs), que teriam causado prejuízos bilionários a institutos de previdência municipais e estaduais. O tema guarda relação com a área em que o perito atuava dentro da corporação.

Além da atuação técnica, o nome de João Cláudio Nabas também aparece associado a manifestações políticas em redes sociais. Segundo a reportagem, até 2023 ele compartilhava publicações do senador Sergio Moro (União Brasil-PR), ex-juiz da Lava Jato, e do deputado federal Marcel Van Hattem (Novo-RS).

Entre as postagens destacadas está um compartilhamento feito em agosto de 2021, em que Sergio Moro defendia a prisão após condenação em primeira ou segunda instância. Nabas também teria demonstrado apoio à candidatura de Van Hattem à presidência da Câmara dos Deputados e compartilhado críticas do parlamentar bolsonarista a decisões do STF envolvendo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.