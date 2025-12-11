Quem irá assumir a vaga de Glauber Braga durante seu afastamento na Câmara

247 - A Câmara dos Deputados decidiu, na noite desta quarta-feira (10), suspender por seis meses o mandato do deputado Glauber Braga (Psol-RJ), que enfrentava um processo por quebra de decoro. As informações foram divulgadas originalmente pela CNN Brasil. Durante o período de afastamento, a vaga será ocupada pela primeira suplente da coligação Psol/Rede, a ex-senadora Heloísa Helena.

Braga era alvo de um pedido de cassação após se envolver em uma briga com um integrante do MBL dentro do Congresso Nacional. Se o processo tivesse sido aprovado, ele ficaria inelegível por oito anos. A suspensão, no entanto, preserva seus direitos políticos, mas o afasta temporariamente do exercício do mandato. Após a decisão, o deputado comemorou, afirmando: "Foi uma vitória coletiva".

Quem é Heloísa Helena

Figura conhecida na política brasileira, Heloísa Helena construiu sua trajetória como enfermeira, professora e militante dos movimentos sociais. Antes de chegar ao Senado, foi deputada estadual por Alagoas e vice-prefeita de Maceió. Entre 1999 e 2003, dividiu a bancada do PT no Senado com Marina Silva — hoje ministra do Meio Ambiente.

A senadora ganhou projeção nacional ao enfrentar a então direção petista e se posicionar contra a reforma da Previdência proposta pelo governo Lula, o que levou à sua expulsão do partido. No ano seguinte, tornou-se uma das fundadoras do Psol e sua primeira presidente. Em 2006, disputou a Presidência da República, ficando em terceiro lugar, com 6,85% dos votos. Após deixar o Psol em 2013, filiou-se à Rede Sustentabilidade. Em 2022, concorreu a deputada federal pelo Rio e obteve 38.161 votos, tornando-se suplente. Tentou novamente uma vaga nas eleições municipais de 2024, quando disputou para vereadora no Rio, mas terminou novamente na suplência, com 11.971 votos.

Relação com Glauber e retorno à Câmara

Heloísa Helena manteve proximidade com o grupo político de Glauber Braga. Nas redes sociais, ela saiu em defesa do deputado durante o processo de cassação, chamando-o de “guerreiro” e publicando a frase “Glauber fica” ao comentar a decisão que impediu a perda definitiva do mandato.

Agora, terá a missão de ocupar a cadeira deixada temporariamente pelo parlamentar fluminense. Sua volta ao Congresso representa, além de um retorno simbólico ao cenário nacional, a presença de uma das figuras mais marcantes da esquerda brasileira dos anos 2000 em um momento de forte polarização política no país.