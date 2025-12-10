Deputados do Psol sofrem lesões após agressões da Polícia Legislativa da Câmara

247 - Três deputados do Psol — Glauber Braga, Sâmia Bomfim e Célia Xakriabá — sofreram ferimentos durante um tumulto ocorrido no plenário da Câmara nesta quarta-feira (9). As lesões foram confirmadas em laudos médicos divulgados pelo Departamento de Atenção à Saúde da Casa. As informações são do G1.

O episódio teve início quando Glauber Braga, em protesto contra o andamento do processo de cassação de seu mandato, ocupou a Mesa do plenário e foi retirado à força por policiais legislativos. A ação desencadeou um confronto que atingiu também as deputadas Sâmia Bomfim, esposa de Glauber, e Célia Xakriabá.

Agressão policial resultou em traumatismos e entorses

Segundo os laudos médicos, Glauber Braga apresentou traumatismos superficiais no ombro e no braço. Ele deverá se afastar das atividades parlamentares por dois dias, conforme recomendação do departamento de saúde da Câmara.

Sâmia Bomfim também foi avaliada após relatar dores na mão e no punho, onde exames confirmaram traumatismos superficiais.Ela também foi orientada a cumprir dois dias de afastamento.

No caso de Célia Xakriabá, os médicos identificaram entorse e distensão no tornozelo, o que exigiu a realização de tomografia para análise mais detalhada. O laudo determinou igualmente o afastamento das suas atividades legislativas pelo mesmo período.

Tensão política

A confusão ocorreu em um momento de forte tensão política na Casa, que discutia projetos de grande repercussão e votações sensíveis. A retirada de Glauber Braga do assento reservado à presidência da Câmara marcou o ponto mais crítico da ação policial.

Parlamentares recebem orientação de afastamento

As lideranças partidárias foram notificadas oficialmente sobre as condições de saúde dos deputados e confirmaram que os três seguirão em repouso até o fim do período recomendado.