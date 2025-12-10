Policial desmente Hugo Motta sobre expulsão de jornalistas na Câmara

247 - A confusão ocorrida no Salão Verde da Câmara dos Deputados na terça-feira (9), que terminou em empurrões e agressões contra profissionais de imprensa, ganhou novo capítulo com o depoimento do policial legislativo Marcelo Guedes de Resende. No episódio, registrado em vídeos que circularam nas redes sociais e exibidos por diversos telejornais, repórteres e cinegrafistas foram retirados à força enquanto acompanhavam a ocupação da cadeira da presidência pelo deputado Glauber Braga (PSOL-RJ).

De acordo com a Band, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), tentou se desvincular da ação ao afirmar, por meio de sua assessoria, que não havia determinado a retirada dos jornalistas do local.

A versão oficial, no entanto, foi frontalmente contestada por Marcelo Guedes de Resende, diretor da Coordenação de Segurança Orgânica da Casa e responsável pela atuação da equipe de segurança no plenário no momento do tumulto. Em seu relato, ele confirmou que a ordem para remover os profissionais de imprensa partiu da própria presidência da Câmara, contrariando o que havia sido dito anteriormente pela assessoria de Motta.

As imagens amplamente divulgadas mostram Resende empurrando repórteres e cinegrafistas na área reservada à cobertura jornalística. O registro visual reforçou as críticas à condução da operação e ampliou a cobrança por esclarecimentos sobre o episódio, que colocou em xeque a relação da presidência da Casa com a liberdade de imprensa dentro do Parlamento.

🚨 VERGONHOSO!



Após o sinal da TV Câmara ser cortado, o deputado Glauber Braga ser retirado com violência da Câmara e a imprensa ser proibida de estar no Plenário, a Polícia Legislativa simplesmente saiu AGREDINDO JORNALISTAS.



É assim que vão aprovar a anistia pro Bolsonaro?… pic.twitter.com/NqoXp0P2CY — ERIKA HILTON (@ErikakHilton) December 9, 2025