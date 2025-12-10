Câmara suspende mandato de Glauber Braga por seis meses

247 - A Câmara dos Deputados decidiu nesta quarta-feira (10) suspender o mandato do deputado federal Glauber Braga (Psol-RJ) por 6 meses, após aprovar um destaque de preferência substituindo a pena mais rigorosa defendida pelo Conselho de Ética, que previa cassação e inelegibilidade por oito anos.

O destaque do deputado Pedro Paulo (PSD-RJ) substitui a cassação com suspensão por 6 meses e ganhou adesão do Psol e do PT. O destaque precisaria passar por um novo voto e somente seria aprovado com ao menos 257 votos favoráveis.

O placar final pelo destaque foi de 318 votos favoráveis, 141 contrários e 3 abstenções.

Glauber foi acusado de quebra de decoro parlamentar. Sobre as acusações, ele discursou no plenário em tom desafiador.

"Não posso pedir desculpas por defender uma mulher honrada que morreu pouco dias depois. Não posso", disse, em referência aos ataques que sofreu de um militante de extrema direita, aos quais revidou.