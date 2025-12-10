Câmara avança para amenizar pena de Glauber Braga e suspendê-lo por 6 meses

247 - O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (10) um destaque de preferência no processo de cassação do deputado federal Glauber Braga (Psol-RJ), por um placar de 226 votos "sim", 220 "não" e 3 abstenções.

O destaque do deputado Pedro Paulo (PSD-RJ) substitui a cassação com suspensão por 6 meses e ganhou adesão do Psol e do PT. O destaque ainda precisa passar por um novo voto e somente seria aprovado com 257 votos favoráveis.

Caso derrotado, Glauber Braga poderia ser cassado e tornado inelegível por 8 anos, o que gerou preocupações inclusive entre a direita.

Glauber foi acusado de quebra de decoro parlamentar. Sobre as acusações, ele discursou no plenário em tom desafiador.

"Não posso pedir desculpas por defender uma mulher honrada que morreu pouco dias depois. Não posso", disse, em referência aos ataques que sofreu de um militante de extrema direita, ao qual revidou.