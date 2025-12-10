Deputados acionam MPF contra Motta e acusam presidente da Câmara de ser o mandante das agressões na Câmara

247 - Deputados federais do Psol e do PT solicitaram nesta quarta-feira (10) ao procurador-geral da República, Paulo Gonet, a instauração de um inquérito para apurar condutas supostamente criminosas do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Na véspera, Motta, segundo a representação criminal a Polícia Legislativa, operando sob o comando de Motta, agrediu os parlamentares. A peça mostra fotos das lesões em Célia Nunes Corrêa e Sâmia Bomfim, em meio à confusão na Câmara e ao processo de cassação de Glauber Braga.

"Os atos criminosos aqui narrados demonstram desproporção, abuso de poder e ilegalidade, fato que não pode ser tolerado e que deve ser devidamente responsabilizado", destaca o documento.

Eles pedem que "seja determinada a instauração de inquérito investigativo para a devida persecução penal dos fatos e apuração das condutas criminosas do Presidente da Câmara dos Deputados, senhor HUGO MOTTA WANDERLEY DA NÓBREGA perpetradas no dia 09 de dezembro de 2025, a fim de aplicar as disposições contidas na Lei, na qualidade de autor intelectual e mandante das ações agressivas e truculentas cometidas pelos policiais legislativos contra os parlamentares ora Representantes".