“Queremos pegar o andar de cima da corrupção e do crime organizado”, afirma Lula

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quinta-feira (26), que o governo federal pretende intensificar o combate ao crime organizado, com foco também em setores mais privilegiados da sociedade. A declaração foi feita durante visita às instalações da Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica, em Anápolis (GO), em meio à sanção recente de medidas voltadas ao enfrentamento de organizações criminosas.

De acordo com informações divulgadas pelo Brasil 247, Lula destacou que o objetivo das novas ações é alcançar níveis mais altos das estruturas criminosas no país. A fala ocorre no contexto da aprovação de uma legislação voltada ao endurecimento das punições contra facções e redes ilegais.

No discurso, o presidente criticou a seletividade das ações policiais e afirmou que é necessário ampliar o alcance das investigações. “Anteontem aprovamos a lei antifação. Queremos chegar no andar de cima da corrupção e do crime organizado nesse país. É muito fácil prender pobre na periferia. Quero ver prender os donos dos apartamentos de cobertura, quero prender os donos do narcotráfico nos condomínios chiques”, declarou.

Lula também afirmou que o combate à criminalidade não pode se restringir às regiões mais vulneráveis. “Matar os pobres na periferia é simples e justificável, agora quero ver ir na cobertura de 500 metros quadrados e pegar o cara que ganha de verdade com isso. Queremos chegar no fundo do crime organizado”, acrescentou.

O presidente mencionou ainda articulações internacionais no enfrentamento ao crime transnacional. Segundo ele, houve diálogo com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o tema. “Na conversa com o presidente Trump, um tempo atrás, ele estava atirando na Venezuela por causa do narcotráfico e do crime organizado. Até que ele foi lá, pegou o Maduro e levou para Nova York. E eu disse ao presidente Trump: ‘se você estiver falando sério no combate ao crime organizado, o Brasil está nessa’”, afirmou.

Na sequência, Lula relatou ter compartilhado informações com autoridades estadunidenses. “Já mandamos informação para ele. Mandei, inclusive, o endereço de casa de brasileiros que fazem parte do crime organizado e moram em Miami. Falei: ‘você quer combater o crime organizado? Comece a me mandar os meus bandidos que estão lá para cá, para a gente puni-los’. Até agora não veio, mas eu não desisto e vamos continuar conversando”, disse.

O presidente também destacou medidas estruturais adotadas pelo governo para fortalecer a repressão ao crime organizado, incluindo a ampliação da cooperação internacional. “Montamos uma base da Polícia Federal em Manaus para cobrir toda a fronteira brasileira, e cada país da América do Sul tem um delegado à disposição nessa base para a gente acabar de uma vez por todas com o crime organizado, que faz o povo sofrer tanto”, afirmou.

As declarações reforçam a linha adotada pelo governo federal de tratar o crime organizado como uma estrutura complexa e transnacional, que exige ações integradas e inteligência policial para sua desarticulação. Em discursos recentes, Lula tem destacado que essas organizações atuam como redes sofisticadas, com presença em diversos setores da sociedade e conexões internacionais.