Lula visita complexo farmacêutico em Anápolis (GO) que produzirá ingrediente ativo do Buscopan

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visita, nesta quinta-feira (26), um complexo industrial farmacêutico em Anápolis (GO), onde será produzido o ingrediente farmacêutico ativo do medicamento Buscopan. A unidade pertence à Brainfarma e será responsável pela produção da escopolamina, tornando o Brasil o primeiro país da América Latina a fabricar esse insumo. A partir de 2026, a empresa deve se tornar a maior produtora mundial do butilbrometo de escopolamina, ampliando a participação brasileira no mercado internacional.

O projeto conta com investimento de R$ 250 milhões, com apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e integra as diretrizes da Nova Indústria Brasil e do Complexo Econômico-Industrial da Saúde. A iniciativa tem como foco a internalização da produção de insumos farmacêuticos ativos no país.

Segurança e produção nacional

A produção da escopolamina em território nacional busca reduzir a dependência de importações de um insumo considerado essencial. O projeto antecipa um cenário de possível escassez global, diante do encerramento da produção na Alemanha previsto para 2026. A estratégia também envolve o fortalecimento de uma cadeia produtiva nacional completa, desde o cultivo agrícola até a síntese farmacêutica. A proposta está alinhada às políticas de reindustrialização e à ampliação da capacidade produtiva do setor de saúde no Brasil.

Os investimentos totais da empresa no país somam R$ 450 milhões, sendo R$ 250 milhões destinados à ampliação da unidade em Anápolis, com R$ 107 milhões financiados pelo BNDES. O complexo terá capacidade para produzir 30 toneladas do insumo, volume equivalente a 150 milhões de medicamentos.

A expectativa é de geração de mais de 500 empregos diretos e indiretos, com impacto na economia regional. A unidade em Anápolis possui cerca de 120 mil metros quadrados de área construída e conta com aproximadamente 5 mil trabalhadores.

Capacidade industrial

A fábrica tem capacidade para produzir mais de 830 tipos de medicamentos em diferentes formatos, com produção anual estimada em 1,4 bilhão de unidades. O complexo está em fase avançada de expansão, com equipamentos em processo de qualificação antes da certificação final.

Além da unidade em Goiás, a Brainfarma mantém um centro de pesquisa em Barueri (SP), dedicado ao desenvolvimento de medicamentos, dermocosméticos e suplementos, com cerca de 450 profissionais atuando em diversos projetos simultâneos.