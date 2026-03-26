Lula cita “problema sério” de endividamento das famílias: “a gente precisa resolver”

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o alto nível de endividamento das famílias brasileiras é um “problema sério” que precisa ser enfrentado pelo governo. A declaração foi feita nesta quinta-feira (26), durante visita à linha de produção do parque fabril da Caoa, em Anápolis (GO), onde destacou a necessidade de criar soluções para aliviar a pressão financeira sobre a população.

Segundo Lula, a equipe econômica já foi orientada a buscar alternativas para facilitar o pagamento das dívidas e ampliar a educação financeira no país. As afirmações foram feitas durante discurso no evento oficial de reinauguração da fábrica, diante de autoridades e trabalhadores do setor industrial.

Ao abordar o tema, o presidente reconheceu que a economia brasileira apresenta indicadores positivos, mas apontou que o endividamento ainda gera preocupação. “Estamos vivendo um momento bom no Brasil”, disse, ao citar crescimento econômico, aumento do emprego formal, expansão da massa salarial e controle da inflação.

Apesar desse cenário, Lula alertou para o impacto das dívidas no cotidiano da população. “Temos a sociedade brasileira um pouco endividada”, afirmou. Ele destacou que nem todo endividamento é negativo, sobretudo quando está associado à aquisição de patrimônio, como imóveis, mas ressaltou os riscos de comprometer a renda além da capacidade de pagamento. “Se a gente fizer uma dívida maior que o salário da gente e a prestação for maior do que o que sobra no final do mês, a gente está lascado”, disse.

O presidente também chamou atenção para mudanças nos hábitos de consumo, impulsionadas pela tecnologia. Segundo ele, o uso intensivo de celulares e pagamentos digitais tem contribuído para gastos pouco percebidos no dia a dia. “Esse bichinho é esperto. Ele está transformando o ser humano em algoritmo”, afirmou, ao mencionar compras feitas por aplicativos e pagamentos via Pix e cartão.

Lula relatou ainda que pediu ao Ministério da Fazenda a formulação de medidas para enfrentar o problema. “A gente precisa tentar resolver esse problema da dívida das pessoas”, declarou. Ele reforçou que a intenção não é impedir o acesso ao crédito, mas tornar o pagamento mais viável. “O que queremos é ver como a gente faz para facilitar o pagamento daquilo que vocês devem”, acrescentou.

Além disso, o presidente defendeu a criação de políticas públicas voltadas à educação financeira, com foco no controle de gastos e na melhor administração da renda. Ele destacou que muitos brasileiros enfrentam dificuldades para equilibrar orçamento e consumo, independentemente do nível de renda.

Durante o discurso, Lula também mencionou o desafio de ampliar o poder de compra da população. “O salário é pouco mesmo, a gente sempre precisa ganhar mais”, afirmou, ao reconhecer a pressão sobre o orçamento familiar. Segundo ele, o governo busca entender as causas dessa dificuldade para propor soluções.

O presidente concluiu afirmando que a redução do endividamento é essencial para melhorar o bem-estar da população e diminuir a sensação de insegurança econômica. “Estamos tentando encontrar uma saída para ver se a gente diminui a angústia da sociedade”, disse, acrescentando que a tarefa foi atribuída ao Ministério da Fazenda, responsável por apresentar propostas para enfrentar o problema.