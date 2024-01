Ramagem mandou militar cedido à Abin monitorar "injustificadamente" advogado próximo a Rodrigo Maia, diz PF

Apoie o 247

247 - As investigações da Polícia Federal sobre a Abin Paralela mantida na gestão do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), identificaram que o órgão monitorou "injustificadamente" o advogado Roberto Bertholdo, próximo ao ex-presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia (PSDB-RJ), opositor de Bolsonaro à época.

De acordo com o jornal O Globo, Bertholdo foi monitorado clandestinamente por Giancarlo Gomes Rodrigues, militar do Exército cedido à Abin. O advogado em questão, além da proximidade com Rodrigo Maia, também era próximo da ex-deputada Joice Hasselmann, outra adversária política do clã Bolsonaro.

Giancarlo foi um dos alvos da operação desta segunda-feira (29), em que a PF fez buscas em endereços do militar e de outros investigados, como o vereador Carlos Bolsonaro, filho de Jair e apontado como possível destinatário das informações ilegais obtidas pela Abin Paralela. Ainda de acordo com o Globo, a PGR sustenta que Giancarlo operou diretamente o software First Mile, utilizado para a espionagem ilegal. O militar atuava no Centro de Inteligência Nacional da Abin.

Na operação de hoje, Giancarlo teve apreendidos uma arma, um HD externo, pelo menos 10 celulares e três computadores.

