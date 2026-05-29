Rede solicita ao STF suspensão de mudança na Lei da Ficha Limpa

247 - A Rede Sustentabilidade apresentou ao Supremo Tribunal Federal (STF) um pedido para suspender os efeitos das alterações promovidas pelo Congresso Nacional na Lei da Ficha Limpa. A solicitação foi encaminhada à ministra Cármen Lúcia, relatora do caso, após a interrupção do julgamento que analisa a validade das mudanças na legislação eleitoral.

Segundo informações publicadas pelo UOL, a iniciativa ocorre depois que o ministro Gilmar Mendes pediu vista do processo, suspendendo temporariamente a análise do tema pela Corte. Com isso, a conclusão do julgamento poderá ser adiada por até 90 dias.

O centro da discussão envolve uma lei complementar aprovada pelo Congresso em setembro de 2025, que modificou a forma de contagem do período de inelegibilidade previsto na Lei da Ficha Limpa. A alteração antecipou o marco inicial desse prazo, fazendo com que ele passe a ser contado a partir da condenação, e não mais após o cumprimento da pena.

Rede aponta risco de insegurança jurídica

Na manifestação apresentada ao STF, a Rede Sustentabilidade defende que as novas regras sejam suspensas até que o Supremo conclua o julgamento sobre sua constitucionalidade. Para o partido, a manutenção das mudanças durante a tramitação do processo pode gerar dúvidas sobre a aplicação da legislação eleitoral.

A legenda argumenta que a indefinição em torno das regras de inelegibilidade tem potencial para provocar insegurança jurídica em um período relevante para a organização das eleições e para a definição das candidaturas.

O pedido foi direcionado à ministra Cármen Lúcia, responsável pela relatoria da ação que questiona as alterações aprovadas pelo Congresso Nacional.

Julgamento foi interrompido por pedido de vista

O julgamento no STF estava em andamento quando o ministro Gilmar Mendes solicitou vista dos autos. Esse mecanismo permite que um integrante da Corte tenha mais tempo para analisar o processo antes de apresentar seu voto.

Com a decisão, a apreciação do caso foi interrompida temporariamente. O prazo regimental prevê que o processo possa permanecer suspenso por até 90 dias.

Até que o julgamento seja retomado e concluído, permanece em aberto a definição sobre a validade das mudanças promovidas na Lei da Ficha Limpa e seus efeitos sobre futuras disputas eleitorais.