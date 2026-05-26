Fux acompanha Cármen Lúcia e STF forma 2 a 0 contra flexibilização da Lei da Ficha Limpa

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux acompanhou, nesta terça-feira (26), o voto da ministra Cármen Lúcia para derrubar trechos da flexibilização da Lei da Ficha Limpa. A medida foi aprovada pelo Congresso Nacional no ano passado. Até o momento, o placar no julgamento está em 2 a 0 pela inconstitucionalidade das mudanças, informa o Metrópoles.

O STF analisa uma ação que questiona alterações na legislação que podem permitir a candidatura de políticos condenados já nas eleições de 2026. Uma das mudanças contestadas criou um limite de 12 anos de inelegibilidade para casos de condenações sucessivas por improbidade administrativa. Esse foi um dos pontos rejeitados pela relatora do caso.

"As alterações levadas a efeito pela Lei Complementar n. 219/2025 relacionam-se aos termos iniciais e à contagem de prazo para fins de inelegibilidade e estabelecem cenário de patente retrocesso ao que se tinha estabelecido como instrumento de garantia dos princípios republicano, da probidade administrativa e da moralidade pública", afirmou Cármen Lúcia.

A ação direta de inconstitucionalidade (ADI) foi apresentada pela Rede Sustentabilidade em novembro de 2025. A legenda pediu medida cautelar para suspender a Lei Complementar nº 219/2025, alegando a proximidade das eleições de 2026 e a necessidade de preservar a integridade do processo eleitoral.

Em janeiro deste ano, a Procuradoria-Geral da República (PGR) também se manifestou favoravelmente à suspensão de trechos da norma aprovada pelo Congresso.