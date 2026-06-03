Reforma Casa Brasil amplia limite de renda e reduz juros

247 - O Reforma Casa Brasil passa a atender famílias com renda mensal de até R$ 13 mil, oferecendo financiamento de até R$ 50 mil para melhorias em moradias, com juros inferiores a 1% ao mês e prazo de pagamento que pode chegar a seis anos.

As mudanças no programa estão em vigor desde o início de maio e ampliam o acesso ao crédito para famílias que desejam reformar imóveis próprios. Criado em 2025, o Reforma Casa Brasil integra o Minha Casa, Minha Vida e foi estruturado para apoiar moradores que já possuem uma casa, mas vivem em imóveis que precisam de adequações para oferecer mais segurança, conforto, acessibilidade e qualidade de vida.

A iniciativa faz parte da estratégia do governo federal, por meio do Ministério das Cidades, de enfrentar o déficit habitacional não apenas com a construção de novas unidades, mas também com a melhoria das moradias onde as famílias já vivem. Com as novas condições, o programa busca facilitar reformas em imóveis que necessitam de intervenções estruturais, adaptações ou modernização.

Novas regras ampliam acesso ao programa

Entre as principais alterações estão o aumento do limite de renda familiar mensal para até R$ 13 mil, a redução dos juros para menos de 1% ao mês e a ampliação do prazo de pagamento para até seis anos. O valor financiado pode chegar a R$ 50 mil, conforme a análise de crédito realizada pela Caixa Econômica Federal.

As famílias interessadas devem procurar uma agência da Caixa para iniciar o processo. A primeira etapa é a avaliação de crédito, que define as condições de financiamento disponíveis para cada caso. A conta na Caixa pode estar em nome de qualquer integrante que componha a renda familiar.

Imóvel precisa estar em área segura

Além da análise financeira, o imóvel a ser reformado precisa estar localizado em uma área considerada segura. A moradia não pode estar em região com risco de enchente, deslizamento ou apresentar problemas estruturais graves.

Outro critério envolve a idade da pessoa responsável pelo financiamento. A soma da idade do titular com o prazo do contrato não pode ultrapassar 80 anos. Essa regra deve ser observada antes da contratação do crédito.

Recursos podem ser usados em diferentes tipos de obra

O financiamento do Reforma Casa Brasil pode ser utilizado em uma série de melhorias no imóvel. As famílias podem aplicar os recursos em pintura, troca de pisos, construção de cômodos, substituição de portas e janelas e instalação de energia solar.

O programa também permite obras voltadas à acessibilidade, como implantação de rampas, corrimãos e barras de apoio. As intervenções podem contribuir para tornar a moradia mais adequada às necessidades dos moradores, especialmente em casos que exigem adaptações para mobilidade e segurança.

Além das obras em si, o valor financiado pode cobrir a compra de material de construção, a elaboração de projetos, a orientação técnica e a contratação de mão de obra. Com isso, o programa amplia as possibilidades de uso do crédito e busca viabilizar reformas completas nas moradias contempladas.