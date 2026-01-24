Relatório da PF aponta que empresária ligada a Lulinha não tem conexão com fraudes no INSS

247 - Trechos do relatório da Polícia Federal (PF) no âmbito da Operação Sem Desconto apontam que a empresária Roberta Luchsinger não possui conexão com o esquema de fraudes que desviou cerca de R$ 4 bilhões das aposentadorias de idosos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

De acordo com o relatório da PF, que a revista Veja teve acesso, durante a operação realizada em dezembro do ano passado na residência da empresária, em São Paulo, foram apreendidos alguns bens pessoais. Após a análise, os investigadores concluíram que o material recolhido não apresentava interesse para a apuração. Segundo o texto, os objetos encontrados eram compatíveis com o padrão de vida da empresária e, ao menos naquele momento, não indicavam indícios de ligação com as fraudes investigadas.

Roberta Luchsinger é herdeira do ex-banqueiro suíço Peter Luchsinger e entrou no radar da Polícia Federal por suas relações com o lobista Antonio Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, apontado como o principal operador do esquema de desvios nas aposentadorias. O relatório, no entanto, não estabelece vínculo direto entre a empresária e a execução das irregularidades.

O documento também detalha a atuação dos agentes no dia da busca e apreensão. A PF registrou que a diligência foi acompanhada por um advogado de Roberta Luchsinger, que possuía as chaves necessárias para abrir os cômodos que estavam fechados no imóvel. Mesmo não estando presente no endereço no momento da operação, a empresária colaborou com as buscas.

Segundo o relatório, os policiais precisaram entrar em contato telefônico com Roberta para solicitar as senhas dos cofres existentes na residência. De acordo com a PF, o atendimento foi imediato e a colaboração ocorreu sem resistência. Ao final da ação, os investigadores apreenderam apenas o passaporte da empresária, que está impedida por decisão judicial de deixar a cidade de São Paulo.

Nas redes sociais e na mídia corporativa Roberta Luchsinger foi destaque pela relação com Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha. Os vínculos comerciais entre Roberta Luchsinger e Antonio Camilo Antunes, começaram a ganhar atenção pública no ano passado, quando veio à tona a informação de que ambos estiveram juntos em uma visita ao Ministério da Saúde. Na ocasião, segundo registros, o encontro teve como pauta a produção de medicamentos à base de cannabis, tema que passou a integrar o conjunto de informações analisadas pela Polícia Federal no inquérito.