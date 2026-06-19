Relatório médico aponta saúde estável de Jair Bolsonaro às vésperas do fim da domiciliar

247 - Jair Bolsonaro apresenta quadro de saúde estável e evolução considerada satisfatória na recuperação de uma broncopneumonia diagnosticada em março e de uma cirurgia realizada no ombro direito no início de maio. As informações constam em relatório médico e fisioterapêutico divulgado nesta sexta-feira (19), segundo o SBT News.

O documento foi divulgado poucos dias antes do encerramento do prazo de 90 dias de prisão domiciliar concedido ao ex-mandatário. A medida chega ao fim na quinta-feira (25), sem que a defesa tenha apresentado até o momento pedido de prorrogação.

De acordo com o relatório, Bolsonaro continua apresentando efeitos colaterais relacionados aos medicamentos utilizados para controlar crises de soluço. Entre os sintomas relatados estão sonolência durante o dia e episódios de desequilíbrio.

Apesar disso, os médicos registraram estabilização dos soluços, que haviam se agravado na semana anterior. O documento também aponta uma alteração residual na base do pulmão esquerdo, região mais afetada pela pneumonia. Segundo a avaliação médica, a alteração pode corresponder a uma cicatriz ou sequela leve decorrente da infecção respiratória.

Recuperação do ombro

A equipe responsável pelo acompanhamento fisioterapêutico informou que os exercícios pós-operatórios seguem em intensidade leve, com utilização de faixas elásticas para ampliar a mobilidade da articulação.

O relatório afirma: "Observa-se evolução satisfatória quanto à redução da dor, melhora da mobilidade da cintura escapular e ganho progressivo da função do ombro direito. Entretanto, permanecem restrições nos movimentos de rotação interna e externa do ombro. Em conformidade com a orientação médica, tais movimentos ainda não estão sendo trabalhados de forma intensiva, aguardando evolução adequada do processo de cicatrização e recuperação dos tecidos envolvidos no procedimento cirúrgico".

Depoimento autorizado

O fim do período de prisão domiciliar ocorre em meio a questionamentos sobre a manutenção do benefício. A situação ganhou novos desdobramentos após uma fiscalização em Brasília identificar uma arma registrada em nome de Bolsonaro em posse de um sargento cedido ao Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

Segundo a justificativa apresentada pelos advogados do ex-mandatário, a arma havia sido inutilizada após preocupações relacionadas ao estado psiquiátrico de Bolsonaro. A defesa afirma que ele estranhou as condições do equipamento e o entregou ao militar para reparos.

Nesta sexta-feira (19), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou que Jair Bolsonaro preste depoimento presencial à Polícia Civil do Distrito Federal sobre o episódio. O interrogatório está marcado para terça-feira (23).