Renan Filho destaca investimentos do governo Lula no Norte

247 - O ministro dos Transportes, Renan Filho, divulgou neste domingo (7) um vídeo nas redes sociais em que apresenta o avanço de uma importante obra de infraestrutura no Pará: a nova rodovia entre Tucuruí e Novo Repartimento. Segundo ele, a estrada aguardava há anos pela conclusão e agora representa mais desenvolvimento para a região.

Em uma publicação nas redes sociais, Renan Filho afirma: “De Norte a Sul, tem obra do presidente Lula neste país. Novo Repartimento está ganhando mais desenvolvimento com uma rodovia novinha trazendo mais segurança para quem escoa a produção local e roda pela região”.

O ministro também reforça que a intervenção faz parte de um ciclo ampliado de investimentos federais em infraestrutura: “O governo do presidente Lula vem batendo recorde de investimentos em todo o país”.





Investimentos, emprego e renda

Durante o vídeo, Renan Filho destaca o impacto direto das obras sobre a economia regional, relacionando os investimentos públicos à geração de oportunidades: “Mais investimento significa mais emprego, significa mais renda, significa mais oportunidades para as pessoas”.

Ele ainda ressalta o simbolismo da entrega da rodovia para as comunidades locais, que aguardavam a melhoria há muito tempo: “De Tucuruí a Novo Repartimento no Pará, uma obra guardada há muito tempo pela comunidade local”.

Renan Filho também anunciou que a entrega oficial está prevista para os próximos dias: “Nos próximos dias nós vamos entregar ao povo do Pará e ao povo do Norte do Brasil”.

Encerrando o vídeo, ele reforça o alcance nacional das ações do governo federal: “É isso aí pessoal, acompanha as obras do governo do presidente Lula que tão bombando em todo canto”.

A nova rodovia entre Tucuruí e Novo Repartimento é estratégica para o escoamento da produção local, além de aumentar a segurança viária e a integração regional. A obra também se insere no conjunto de investimentos do governo Lula voltados ao fortalecimento da infraestrutura logística, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, historicamente mais carentes de grandes obras estruturantes.