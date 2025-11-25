Renan Filho lidera cenário para o governo de Alagoas, aponta pesquisa

247 - O ex-governador de Alagoas e atual ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), aparece na dianteira da corrida ao governo estadual, segundo levantamento divulgado nesta terça-feira (25). A pesquisa, realizada pelo instituto Real Time Big Data, revela um quadro acirrado entre os principais nomes que despontam para a disputa.

De acordo com a CNN Brasil, Renan Filho registra 48% das intenções de voto. Pela margem de erro de três pontos percentuais, ele empata tecnicamente com o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas (PL), o JHC, que soma 45%. O instituto ouviu 1,2 mil eleitores entre 21 e 24 de novembro, e o estudo apresenta índice de confiança de 95%.

O levantamento aponta ainda que 4% dos entrevistados pretendem votar em branco ou nulo, enquanto 3% não souberam ou não quiseram responder à pesquisa, o que evidencia um cenário em aberto e marcado pelo equilíbrio entre os postulantes.

Rejeição dos candidatos

A pesquisa também avaliou a rejeição dos nomes testados. Nesse recorte, João Henrique Caldas aparece no topo, com 26% dos entrevistados afirmando que não votariam nele de forma alguma. Renan Filho surge em seguida, somando 23% de rejeição.