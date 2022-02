Renata Abreu, presidente do Podemos, acusa ministros do STF de ameaçarem candidatura de Moro

Segundo a parlamentar e presidente da sigla, ministros do Supremo articulam para inviabilizar a candidatura do ex-juiz suspeito, terceiro colocado nas pesquisas edit

247 - A presidente do Podemos, deputada federal Renata Abreu (SP), acusou ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) de ameaçarem a candidatura do ex-juiz suspeito Sergio Moro (Podemos) ao Palácio do Planalto, informa Guilherme Amado, do Metrópoles.

Declaração foi feita em jantar com empresários nesta segunda-feira (31).

Segundo ela, magistrados do Supremo agem como Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidene Lula (PT) - líder nas pesquisas eleitorais, muito a frente de Moro - para minar a candidatura do ex-juiz. "Eu estou trabalhando muito nas alianças, sabendo que não é fácil. Não é por incompetência. É porque existe uma mobilização de ex-presidente, do atual presidente e do STF, que ameaça mesmo (a candidatura)".

Abreu confirmou ter conversado com o futuro presidente do União Brasil - partido resultante da união entre DEM e PSL - Luciano Bivar, para tratar de uma possível migração de Moro para a sigla. Ela desistiu, porém, porque disse não ter sentido em Bivar confiança de que Moro seria realmente apoiado. A parlamentar, então, voltou a acusar ministros do STF de articularem contra o ex-juiz. "Você não sabe o que vai acontecer numa convenção. Se tem um ministro do Supremo que liga para aquele cara (integrantes do União Brasil) e diz que precisa do seu voto contrário".

O jantar ocorreu na casa de Karim Miskulin, a CEO do Grupo Voto, em São Paulo e contou com a participação de cerca de 30 empresários. Abreu discursou por mais de um hora.

