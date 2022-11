Repórter e cinegrafista do SBT são hostilizados e expulsos de concentração golpista em Porto Alegre (vídeo)

Apoie o 247

247 - O repórter Lucas Abati e o cinegrafista Cristiano Mazoni, profissionais da emissora SBT, foram hostilizados por extremistas bolsonaristas, nesta quarta-feira (2), na região central de Porto Alegre.

De acordo com o que a própria emissora divulgou, os profissionais estavam ao vivo no SBT Rio Grande, quando foram cercados e obrigados a sair do local.

Os terroristas estão nas ruas nesta quarta pela intervenção militar após o Jair Bolsonaro perder o pleito presidencial.

Veja as imagens:

