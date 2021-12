Rosa Weber arquiva pedido para investigar André Esteves e Roberto Campos Neto

A ação foi apresentada com base em um áudio, obtido com exclusividade pelo Brasil 247, que mostra que Campos Neto consultou Esteves sobre o piso da taxa de juros edit

247 - A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), arquivou a notícia-crime apresentada contra o banqueiro André Esteves, do BTG Pactual, e Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. A ação foi apresentada com base em um áudio, obtido com exclusividade pelo Brasil 247, que mostra que Campos Neto consultou Esteves sobre o piso da taxa de juros.

Na gravação, Esteves diz que também "educou" políticos e ministros do STF para que a "independência" do BC fosse aprovada.

A decisão se deu em ação apresentada pela Associação Brasileira de Imprensa (ABI). O procurador-geral da República, Augusto Aras, defendeu a rejeição do pedido, afirmando que não há indícios mínimos de que Campos Neto e Esteves cometeram "insider trading".

“O processamento de meras comunicações de crime no âmbito desta Suprema Corte há de limitar-se à formalização do conhecimento provocado do titular da ação penal a respeito da indicação da prática de fato criminoso por autoridade com foro. Tendo o titular da ação penal formado sua opinião sobre o suposto delito e concluído pela inexistência de elementos que justifiquem sequer a instauração de inquérito, não há qualquer providência a ser adotada”, disse a ministra em trecho da decisão.

Esteves, em manifestação ao STF, disse que o diálogo com Campos Neto foi uma “conversa formal”, sem “qualquer finalidade criminosa”.

