Roseana Sarney é internada com pneumonia durante tratamento contra câncer

247 - A deputada federal e ex-governadora do Maranhão Roseana Sarney (MDB) informou que foi internada novamente após desenvolver um quadro de pneumonia, em meio ao tratamento contra um câncer de mama triplo negativo. A parlamentar, de 72 anos, relatou que havia recebido alta hospitalar, mas precisou retornar à unidade de saúde devido à complicação pulmonar.

O novo episódio de internação ocorreu no domingo (18). Segundo a própria deputada, ela deixou o hospital na quinta-feira (15), porém voltou a ser internada após o surgimento do problema respiratório. Roseana está hospitalizada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Em razão da pneumonia, a equipe médica decidiu suspender a última sessão de quimioterapia, que estava prevista para o dia 27 de janeiro. O tratamento vinha sendo conduzido como parte do combate ao câncer de mama triplo negativo, um subtipo considerado mais agressivo por apresentar crescimento acelerado e menos opções terapêuticas.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Roseana Sarney comentou o momento delicado e demonstrou confiança na recuperação. “Agora, vou direto para a cirurgia, e estou muito esperançosa. Acho que vai dar tudo certo. Conto com a oração de vocês e, claro, com a proteção de Deus”, afirmou a deputada.

O diagnóstico do câncer foi tornado público em agosto de 2025. Desde então, Roseana tem compartilhado informações sobre o tratamento, destacando que, apesar das dificuldades, mantém uma postura positiva e esperançosa em relação à cura. De acordo com dados da American Cancer Society, o câncer de mama triplo negativo corresponde a cerca de 10% a 15% dos casos e costuma apresentar evolução mais rápida e prognóstico mais desafiador.

Essa não é a primeira vez que a deputada enfrenta a doença. Em 1998, Roseana Sarney foi diagnosticada com câncer e passou por uma série de procedimentos cirúrgicos, incluindo a retirada de um nódulo no pulmão, um tumor na mama, uma histerectomia e a remoção de nódulos intestinais. As cirurgias foram realizadas pelo médico Raul Cutait e duraram aproximadamente oito horas.

Até 2016, Roseana já havia se submetido a 23 cirurgias para a remoção de tumores benignos e malignos. O primeiro procedimento ocorreu quando ela tinha apenas 19 anos, marcando um histórico prolongado de enfrentamento da doença ao longo da vida pública e pessoal.