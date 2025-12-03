Rússia condecora Celso Amorim com Ordem da Amizade

247 - A Rússia homenageou o assessor especial para Assuntos Internacionais da Presidência da República, Celso Amorim, em cerimônia realizada nesta quarta-feira (3) na Embaixada da Rússia em Brasília. O governo russo concedeu a Amorim a Ordem da Amizade, uma das principais honrarias destinadas a estrangeiros que contribuem para o avanço das relações internacionais do país. As informações são da Sputnik Brasil.

Reconhecimento à atuação diplomática

A condecoração foi entregue pelo embaixador russo Alexey Labetskiy, que destacou publicamente a relevância do diplomata brasileiro na construção de uma cooperação sólida entre Brasília e Moscou. A cerimônia também contou com a participação remota do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, que reforçou o reconhecimento à trajetória do brasileiro.

Contribuição para a parceria estratégica

A honraria celebra a alta contribuição de Celso Amorim para o fortalecimento da parceria estratégica entre os dois países. Considerado um dos nomes mais influentes da diplomacia brasileira, Amorim ocupa posição central no diálogo bilateral e segue atuando de forma decisiva na política externa do Brasil.