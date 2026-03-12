Sabesp fecha acordo de R$ 171,6 milhões para adquirir participação relevante na Emae

247 - A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) anunciou nesta quinta-feira (12) a assinatura de um contrato para adquirir integralmente as cotas do fundo Oceania, em uma operação avaliada em R$ 171,6 milhões. O negócio envolve participação relevante na Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae).

O fundo Oceania possui como único ativo 3.407.000 ações ordinárias da Emae, quantidade que representa 23,17% das ações ordinárias da companhia e 9,22% do capital social total da empresa. Com a aquisição das cotas do fundo, a Sabesp passa a deter indiretamente essa participação acionária.

De acordo com comunicado divulgado pela companhia, o pagamento pela operação será realizado à vista na sexta-feira (13), sem previsão de ajustes posteriores no valor acordado.

O montante definido para a transação corresponde ao preço por ação estabelecido no contexto da oferta pública de aquisição (OPA) das ações ordinárias da Emae, atualizado pela taxa Selic até quarta-feira (11). Com essa atualização, o valor final considerado na negociação equivale a R$ 50,38 por ação.

A compra amplia a presença da Sabesp no capital da Emae e reforça o movimento estratégico da companhia em ativos relacionados à gestão de recursos hídricos e à infraestrutura energética no Estado de São Paulo.