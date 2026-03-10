Fitch reafirma nota de crédito da Sabesp e mantém perspectiva estável para a companhia

247 - A agência de classificação de risco Fitch Ratings reiterou as notas de crédito da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), mantendo a perspectiva estável para a companhia. Foram reafirmados os ratings “BB+” tanto para moeda estrangeira quanto para moeda local, além da classificação nacional “AAA(bra)”.

A avaliação da agência considera que a Sabesp possui um perfil de negócios sólido dentro do setor de saneamento básico no Brasil. A empresa se beneficia de operações em grande escala e de uma demanda considerada resiliente pelos serviços que presta.

Na análise da Fitch, as margens operacionais da companhia estão acima da média observada entre empresas brasileiras do mesmo segmento. A agência avalia que a capacidade da Sabesp de continuar ampliando essas margens será um fator decisivo para administrar níveis mais elevados de endividamento nos próximos anos.

O relatório também projeta fluxos de caixa livre significativamente negativos pelo menos até 2028. Esse cenário está associado ao volume elevado de investimentos previstos pela empresa para ampliar e modernizar sua infraestrutura de saneamento.

Apesar dessa pressão sobre o caixa, a Fitch estima que a companhia deverá manter níveis moderados de alavancagem líquida. A agência também avalia que a Sabesp possui flexibilidade financeira suficiente para atender às necessidades de investimento e de refinanciamento de dívida durante esse período de expansão.

Segundo a análise, mesmo com a expectativa de aumento da alavancagem decorrente do ciclo de investimentos, a estrutura financeira da empresa continua compatível com as classificações de crédito atualmente atribuídas.