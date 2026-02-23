Sabesp prepara emissão de R$ 6,29 bilhões em debêntures

247 - A Sabesp realiza nesta semana a precificação de uma emissão de R$ 6,29 bilhões em debêntures, em uma operação voltada ao financiamento de investimentos e ao fortalecimento de sua posição de caixa. A iniciativa integra a estratégia financeira da companhia no setor de saneamento.

De acordo com o cronograma da operação, a definição das taxas está prevista para sexta-feira (27). A emissão foi organizada em cinco séries, com prazos de vencimento de sete, dez, 12 e 15 anos. Três dessas séries são compostas por debêntures incentivadas, que oferecem benefícios fiscais aos investidores.

Entre os papéis ofertados, há uma série incentivada com prazo de dez anos e outra, também com vencimento em dez anos, sem incentivo fiscal. A estrutura busca diversificar o perfil da captação e ampliar o alcance junto a diferentes perfis de investidores.

A coordenação da oferta está a cargo do Itaú BBA, líder da operação, além de Bradesco BBI, Santander, BTG Pactual, XP e ABC Brasil. A captação bilionária deve contribuir para sustentar os investimentos planejados pela companhia e reforçar seu caixa no médio e longo prazos.