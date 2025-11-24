Saiba como foram os primeiros dias de prisão de Bolsonaro

247 - Levado para uma sala na Superintendência da Polícia Federal no sábado (22) pela manhã, Jair Bolsonaro (PL) passou os primeiros dias de prisão preventiva mantendo uma rotina silenciosa e controlada. Segundo pessoas próximas, ele tem evitado o cardápio oferecido aos custodiados e segue uma dieta caseira, preparada por auxiliares e familiares.

Segundo o jornal O Globo, Bolsonaro tem preferido refeições leves e com baixo teor de gordura, seguindo orientação médica. No domingo (23), logo cedo, recebeu pão com ovo e café com leite, enquanto a família também levou itens pessoais como escova de dente e desodorante, todos submetidos à inspeção da PF antes da entrega.

Ao longo do fim de semana, aliados afirmaram que o ex-presidente manteve o mesmo padrão alimentar, recorrendo novamente à comida de casa no almoço de domingo. A prática não é incomum: presos podem receber alimentos externos, desde que respeitados os protocolos de segurança da corporação. Na noite de sábado, dia da chegada à Superintendência, Bolsonaro não jantou e disse estar sem fome, apesar do cardápio padrão composto por arroz, feijão, salada e uma fonte de proteína, menu repetido diariamente no almoço.

A avaliação de interlocutores é de que Bolsonaro demonstra calma, conversa normalmente com a equipe e não apresentou intercorrências desde o início da detenção. Durante o domingo, recebeu advogados e foi visitado pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, após a audiência de custódia que manteve sua prisão preventiva.

A expectativa entre aliados é que a rotina siga centrada no apoio familiar enquanto durar sua permanência na Superintendência. Condenado a 27 anos de prisão em regime fechado no processo da trama golpista, o ex-presidente aguarda agora o julgamento dos embargos de declaração, etapa final que deve ser concluída nos próximos dias.