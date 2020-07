Santander demite 433 funcionários desde junho, com média de 20 desligamentos por dia

247 - O Santander Brasil demitiu 20 pessoas por dia útil, em média, desde a primeira semana do mês de junho. O último levantamento, realizado pelos sindicatos do país na sexta-feira (3), apontou que o banco já demitiu pelo menos 433 funcionários. A informação é do jornal Folha de S. Paulo. O grupo bancário assinou um compromisso público, afirmando que não desligaria empregados enquanto durasse a crise do novo coronavírus.

As demissões acontecem em diversos estados brasileiros, promovidas apenas pelo Santander entre os cinco maiores bancos do país (Banco do Brasil, Bradesco, Caixa e Itaú). Através de assessores, o grupo bancário disse que não vai comentar as demissões nem abrir o número exato de desligamentos feitos desde o início do mês de junho.

