Secretário de Saúde do Pará, alvo de operação da PF, também é mirado pela Lava Jato do RJ

247 - O secretário de Saúde do Pará, Alberto Beltrame, que foi alvo de operação da Polícia Federal no Pará, na quarta-feira, 10, também está sendo mirado pela força-tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro, afirma a colunista do jornal O Globo Bela Megale.

A operação da quarta-feira atingiu o governador paraense Helder Barbalho para apurar supostas fraudes na compra de respiradores pulmonares pelo governo do Pará durante a pandemia do coronavírus. O governador teve seus bens bloqueados.

Beltrame, por sua vez, foi citado pelo ex-governador do RJ Sérgio Cabral, que o denunciou de estar ligado a um esquema de fornecimento de equipamentos com o empresário da área de saúde Miguel Skin e o ex-secretário de Saúde do Rio Sergio Côrtes - ambos condenados pela Lava Jato. Cabral disse que eles "fizeram, agiram e forneceram muita coisa para vários estados do país”.

A PF, durante a operação no Pará, encontrou R$ 784 mil em espécie na casa do principal funcionário de Beltrame na secretaria da Saúde, Peter Cassol.

