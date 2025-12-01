TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Brasil

      Segurança pública: Fundação Perseu Abramo propõe 'Guarda Nacional Civil'

      Fundação Perseu Abramo constata fracasso da guerra às drogas e propõe reforma estrutural na segurança pública

      Operação policial no Rio de Janeiro - 28 de outubro de 2025 (Foto: REUTERS/Aline Massuca)

      247 - A Fundação Perseu Abramo divulgou um conjunto de análises e propostas estruturais para orientar um novo paradigma de segurança pública no país, conforme detalhado no caderno Brasil Seguro, Família Protegida. No documento, a instituição afirma que o modelo brasileiro está esgotado e defende uma reconfiguração profunda das políticas, com foco na integração federativa, prevenção da violência, fortalecimento do controle interno e enfrentamento qualificado das organizações criminosas.

      Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025

      Segundo a publicação da Fundação Perseu Abramo, o atual sistema de segurança pública mantém práticas ultrapassadas, altas taxas de letalidade policial, baixa padronização nacional e fragmentação entre União, estados e municípios. A entidade sustenta que a consolidação do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), em moldes semelhantes ao SUS, é essencial para superar o quadro e permitir ações coordenadas de prevenção, investigação e repressão.

      Nos seis eixos temáticos apresentados, a instituição sintetiza as principais constatações do diagnóstico e aponta caminhos para a reconstrução das políticas públicas de segurança no Brasil.

      Reformas estruturais e fortalecimento do SUSP

      A Fundação defende alterações constitucionais para reorganizar competências, padronizar protocolos e ampliar a atuação coordenada entre os entes federativos. Entre os pontos centrais estão:

      • constitucionalização das diretrizes nacionais de segurança pública;
      • criação de uma Guarda Nacional de caráter civil;
      • implantação do ciclo completo de polícia;
      • inclusão das Guardas Civis Municipais no rol das instituições de segurança;
      • revisão da vinculação das Polícias Militares ao Exército.

      A proposta estabelece que a coordenação do sistema deve caber à União, responsável por articular políticas, integrar dados e induzir padrões de atuação baseados em evidências.

      Uso da força, controle interno e redução da letalidade

      Outro eixo central da proposta é a construção de uma doutrina nacional de uso da força, baseada em protocolos internacionais. A Fundação destaca a necessidade de:

      • padronização de procedimentos de atuação policial;
      • redução da letalidade e da vitimização de agentes;
      • formação permanente com foco em antirracismo e direitos humanos;
      • fortalecimento das corregedorias e criação de ouvidorias independentes;
      • implantação de câmeras corporais e instrumentos de transparência.

      A instituição propõe ainda a criação de um Observatório Nacional para avaliar o desempenho policial, produzir indicadores, difundir boas práticas e aprimorar a accountability.

      Prevenção como eixo estruturante da política pública

      O documento critica a centralidade histórica da lógica repressiva e defende a ampliação de programas de prevenção social e situacional. Entre as prioridades estão:

      • expansão do policiamento de proximidade;
      • programas de redução de homicídios com recorte territorial, racial e de gênero;
      • força-tarefa permanente contra a receptação de celulares;
      • políticas de enfrentamento do racismo estrutural;
      • ações específicas para a população LGBTQIA+, crianças, jovens e mulheres em situação de violência;
      • retomada de programas de mediação de conflitos e justiça restaurativa.

      A Fundação afirma que prevenir é mais eficaz e menos custoso do que combater consequências da violência instalada.

      Nova política de drogas com foco em saúde pública e direitos

      A entidade reforça o fracasso da “guerra às drogas” e propõe revisão da Lei de Drogas para diferenciar usuário e traficante. Defende:

      • expansão da Rede de Atenção Psicossocial;
      • programas de redução de danos, moradia, educação e renda;
      • articulação intersetorial para assistência a populações vulneráveis;
      • repressão concentrada nas rotas internacionais e estruturas financeiras do tráfico, não no pequeno comércio varejista.

      Para a Fundação, o enfoque atual reforça seletividade penal, racismo e violência.

      Enfrentamento às organizações criminosas e integração da inteligência

      O caderno aponta que milícias e facções atuam como economias articuladas, explorando brechas institucionais e territoriais. Para enfrentar esse cenário, propõe:

      • integração nacional dos sistemas de inteligência e das bases de dados;
      • modernização da Rede Infoseg;
      • criação de unidades especializadas em crimes cibernéticos;
      • parcerias entre PF, PRF, Receita, COAF, MP, Judiciário e polícias estaduais;
      • fortalecimento da investigação e do combate à lavagem de dinheiro;
      • padronização nacional para operações complexas.

      A Fundação defende que o combate seja “econômico e estratégico”, focado na desarticulação das cadeias financeiras do crime.

      Reorganização do sistema penitenciário

      O diagnóstico aponta que o sistema prisional brasileiro “fabrica violência”, fortalece facções e não reduz reincidência. Como resposta, propõe:

      • racionalização do encarceramento e fortalecimento de alternativas penais;
      • ampliação do Sistema Penitenciário Federal;
      • diretrizes nacionais de gestão prisional;
      • fortalecimento das políticas de educação, saúde e trabalho para pessoas privadas de liberdade;
      • combate à influência das facções dentro das unidades;
      • expansão dos programas de atenção a egressos.

      A Fundação defende também veto à privatização de presídios e transparência na aplicação dos fundos penitenciários.

      PEC da Segurança e PL Antifacção: modernização institucional

      O documento destaca ainda as diretrizes da PEC da Segurança Pública apresentada pelo presidente Lula, que prevê:

      • integração federativa do SUSP;
      • autonomia de corregedorias e ouvidorias;
      • blindagem orçamentária dos fundos de segurança e penitenciário;
      • redefinição das competências das polícias da União;
      • inclusão constitucional das Guardas Municipais.

      Já o PL Antifacção cria o conceito de organização criminosa qualificada, endurece penas para líderes de facções, amplia instrumentos de investigação, permite intervenção em empresas ligadas ao crime e fortalece o confisco de bens.

      A Fundação Perseu Abramo aponta que a reconstrução da segurança pública exige integração nacional, controle democrático, combate estratégico às facções e expansão de políticas de prevenção e direitos. Para a instituição, um novo modelo só terá sucesso se priorizar a vida, o antirracismo e a participação social, articulando União, estados e municípios em um sistema coordenado e transparente.

      Artigos Relacionados

      Tags