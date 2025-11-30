Integrante do alto escalão do PCC, "Ferrugem" é morto pela PM em SP

247 - Membro do alto escalão do Primeiro Comando da Capital (PCC), Carlos Alves Vieira, 48 anos, conhecido como "Ferrugem", foi morto num tiroteio com policiais militares da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) na sexta-feira (28) em Itaquaquecetuba, na Região Metropolitana de São Paulo. O integrante da facção integrava a "Sintonia Final" da facção, camada mais alta da hierarquia do PCC. Ela é a responsável por decisões estratégicas do grupo.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, ele foi encontrado pela PM num carro na estrada após "informações de inteligência" apontarem que ele transportava drogas. Homem teria reagido à abordagem e foi baleado pela polícia.

Foram apreendidos dez tabletes de maconha, duas armas de fogo e uma quantia em dinheiro. A PM disse que Ferrugem tinha histórico de envolvimento com tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro, e crimes violentos.

A SSP informou que ele morreu após atendimento do SAMU. Nenhum policial ficou ferido. O caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial na Delegacia de Itaquaquecetuba. A Polícia Civil continua com as investigações.

Números do PCC

Nascido em 1993 no estado de São Paulo, o PCC é a principal facção criminosa do Brasil junto com o Comando Vermelho (CV), que surgiu no estado do Rio.

Com atuação em mais de 20 estados brasileiros, o PPC tem ao menos 2.078 integrantes espalhados por 28 países pelo mundo. Os números, divulgados em junho, constaram em um mapeamento do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) obtido pela GloboNews e Portal G1.

Mais da metade dos integrantes do PCC, 1.092, estão dentro de presídios fora do Brasil. O Paraguai é o país que concentra o maior número de integrantes: 699, sendo 341 presos e 358 soltos. No total, incluindo o Brasil, o PCC tem cerca de 40 mil integrantes.