Senador que retirou assinatura da CPI do MEC foi homenageado por pastores lobistas

247 - O senador Weverton Rocha (PDT-MA), que no último domingo (10) retirou o seu apoio à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Ministério da Educação (MEC), estampou as páginas de revistas de escola bíblica dominical distribuídas em igrejas do Maranhão ligadas a pastores investigados por atuarem como lobistas da pasta, informa o jornal O Globo.

No material distribuído nas igrejas, o texto exalta projeto de lei do parlamentar, que veda o corte de energia elétrica e água nos fins de semana, e o seu empenho para conseguir o "menor reajuste possível nas contas de luz em 2021".

Rocha foi o terceiro senador a retirar o apoio à instauração da CPI do MEC. Antes dele, os senadores Oriovisto Guimarães (Podemos-PR) e Styvenson Valentim (Podemos-AC) pediram a revogação da assinatura.

Por meio da sua assessoria, Rocha informou que a iniciativa não foi dele. "Foi solicitado um release da minha assessoria, que foi enviado. Mas não sabia quer era para a cartilha. Até agradeço o carinho, mas não foi iniciativa minha e não houve recursos meus nesses cadernos", explicou.

Sem o apoio dos parlamentares, o requerimento fica com 24 assinaturas – faltando três para atingir o mínimo necessário para dar procedimento ao processo de abertura das investigações.

