Senadores do MDB pedem que Lula evite "discussões sobre pauta de costumes" para não dar "palanque" a Bolsonaro

247 - O ex-presidente Lula (PT) participou nesta segunda-feira (11) de um jantar na casa do ex-presidente do Senado Eunício Oliveira (MDB-CE), evento que contou com a participação de cinco dos 13 senadores do MDB, entre outros.

Durante as conversas, de acordo com Thais Arbex, da CNN Brasil, o senador Omar Aziz (PSD-AM), assim como Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) e colegas, pediu que Lula "maneire nas discussões sobre a pauta de costumes" para evitar dar "palanque" a Jair Bolsonaro (PL).

Segundo os relatos, Lula ouviu as cobranças e respondeu que “não é homem de fugir de debate”, mas que falará sobre os temas que o povo quer ouvir: inflação, desemprego e aumento dos preços dos combustíveis.

O petista ainda afirmou que se Bolsonaro quiser travar uma discussão sobre religião, ele vai “mostrar que é mais cristão que o Bolsonaro”. “Fui coroinha”, brincou Lula. Ele lembrou ainda de episódios que desmontam a farsa da família Bolsonaro cristã, como quando o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) ironizou a morte de seu neto, Arthur Lula da Silva, de apenas 7 anos.

O ex-presidente também se mostrou ciente de que a campanha de Bolsonaro tentará centrar os ataques a ele com base na corrupção. Lula prometeu que “não vai fugir do debate sobre corrupção”.

Ele voltou a afirmar que a eleição de 2022 não será um embate entre direita e esquerda, e sim "entre os que defendem a democracia e os que pregam o retrocesso do país”. A luta, segundo Lula, é “para manter o país que a Constituinte de 1988 nos deu”.

