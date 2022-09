Sequência de fotos simboliza 'bolsonarização' de Ciro Gomes

Apoie o 247

247 - Em meio a uma escalada de ataques e agressões contra o ex-presidente Lula (PT), que teve um pico durante entrevista à Jovem Pan nesta segunda-feira (5) , o presidenciável pedetista Ciro Gomes vem se aproximando cada vez mais de se tornar uma 'linha auxiliar' de Jair Bolsonaro (PL).

Tal é o entendimento, inclusive, dentro do próprio PT, que estuda até mudar de estratégia para, a partir de agora, tentar esvaziar Ciro Gomes e iniciar um movimento pelo voto útil.

E este movimento de 'bolsonarização' de Ciro Gomes foi simbolizado em uma sequência de fotos do fotógrafo André Ribeiro, que cobriu o debate presidencial da Band no dia 28 de agosto e 'flagrou', em detalhes, um momento de aproximação entre os dois candidatos que mais fomentam o antipetismo no cenário eleitoral atualmente.

"Chegando para cobrir o debate presidenciável no domingo me deparei com essa cena que chamou a minha atenção", escreveu André Ribeiro na legenda de sua publicação no Instagram.

Confira a sequência de fotos que simboliza a 'bolsonarização' de Ciro Gomes:

