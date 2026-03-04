Servidor afastado do Banco Central atuava como coach

247 - O servidor do Banco Central do Brasil Belline Santana, afastado do cargo por decisão judicial, também se apresentava nas redes sociais como coach motivacional e palestrante voltado ao mercado financeiro. As informações foram publicadas pelo Painel, da Folha de S.Paulo.

Segundo a Polícia Federal, Belline trabalhava dentro do Banco Central como “consultor” de Daniel Vorcaro. A investigação aponta que ele atuava em favor do executivo em assuntos relacionados à autarquia federal.

Nas redes sociais, Belline aparecia como integrante do perfil “Jovens Potentes”, descrito como um espaço voltado a oferecer oportunidades para ingresso no mercado financeiro. Em vídeos publicados na página, ele relatava a própria trajetória, afirmando ter nascido em uma região vulnerável e defendendo que outras pessoas poderiam alcançar posições no Banco Central, assim como ele.

Em uma das gravações, o servidor afastado solicita apoio de empresas e sustenta que “soluções simples ajudam a resolver grandes problemas”. Em outro trecho, afirma: “Aí a pessoa pensa: eu começo a ter espaço”.

Imagens divulgadas nas redes mostram Belline vestindo terno azul-escuro e gravata listrada, falando ao microfone ao lado de um púlpito transparente, diante de uma tela de projeção com texto sobre uma semana acadêmica.

O afastamento do servidor foi determinado no âmbito de decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. Além de ser retirado da função pública, Belline terá de usar tornozeleira eletrônica.

Na decisão, Mendonça afirma que Belline Santana atuava como empregado de Daniel Vorcaro em relação a temas ligados ao Banco Central. O ministro registra ainda que o servidor chegou a emitir opinião sobre um ofício que o banco Master enviaria ao departamento até então chefiado por ele dentro da instituição.