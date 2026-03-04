Doador de Tarcísio e Bolsonaro e cunhado de Vorcaro, Zettel se entrega à PF

247 - Fabiano Zettel, empresário ligado ao Banco Master e cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, entregou-se à Polícia Federal, segundo Mirelle Pinheiro, do Metrópoles, após ter a prisão preventiva decretada na terceira fase da Operação Compliance Zero, deflagrada nesta quarta-feira (4). A ação investiga um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras, corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo integrantes do sistema financeiro.

Segundo a defesa de Zettel, o empresário decidiu se apresentar espontaneamente às autoridades federais após a decisão judicial. Em nota, os advogados afirmaram: “Em que pese não ter tido acesso ao objeto das investigações, Fabiano está à inteira disposição das autoridades".

Na mesma operação, o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso em São Paulo e encaminhado para a Superintendência da Polícia Federal na capital paulista. A investigação apura a atuação de um grupo suspeito de estruturar operações financeiras irregulares envolvendo a emissão e negociação de títulos de crédito fraudulentos, utilizados para movimentar grandes quantias de dinheiro e viabilizar operações de lavagem de capitais.

De acordo com os investigadores, o nome da operação — Compliance Zero — faz referência à suposta ausência de mecanismos eficazes de controle interno em instituições investigadas, o que teria facilitado práticas como gestão fraudulenta, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro.

Além das prisões, a Justiça autorizou o cumprimento de 15 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Minas Gerais. As diligências incluem a apreensão de documentos e equipamentos eletrônicos considerados relevantes para o avanço das investigações.

Bloqueio bilionário

Por determinação do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), foram adotadas medidas de sequestro e bloqueio de bens que podem chegar a R$ 22 bilhões. Também foram determinadas ordens de afastamento de cargos públicos, além da apreensão de materiais que possam contribuir para a apuração dos fatos.

A investigação aponta indícios de crimes como corrupção, lavagem de dinheiro, invasão de dispositivos informáticos, ameaças e irregularidades financeiras no mercado de crédito. O Banco Central presta apoio técnico à Polícia Federal na análise de movimentações financeiras e operações suspeitas no sistema bancário.

Perfil e atuação empresarial

Casado com Natália Vorcaro Zettel, irmã do banqueiro Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel é considerado um dos homens de confiança do empresário em negócios e investimentos. Além da atuação no meio empresarial, ele também é advogado e pastor.

Zettel teve passagem pela Igreja Bola de Neve e atualmente mantém ligação com a Igreja Batista da Lagoinha. No setor corporativo, ganhou destaque ao fundar, em 2023, a Moriah Asset, um fundo de private equity voltado a investimentos no setor de wellness, que inclui academias, alimentação saudável, suplementos e produtos relacionados ao mercado de bem-estar.

Com sede no bairro do Itaim Bibi, em São Paulo, a gestora mantém operações também em Belo Horizonte. Por meio do fundo, Zettel investiu em empresas como o Grupo Frutaria, redes de academias de alto padrão, marcas de suplementos e alimentos funcionais e a rede de açaí Oakberry. O portfólio da Moriah Asset ultrapassa R$ 1,8 bilhão.

Doações eleitorais

Fabiano Zettel também ganhou projeção política ao figurar entre os maiores financiadores privados das eleições de 2022. Ele foi o sexto maior doador daquele pleito e o maior doador pessoa física das campanhas de Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao governo de São Paulo e de Jair Bolsonaro (PL), contribuindo com recursos para ambos os candidatos.