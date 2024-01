Servidores da Abin detectam "ameaças" aos eventos desta segunda sobre o 8 de janeiro

Apoie o 247

247 - A União da ABIN (Intelis), uma associação de servidores da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), divulgou uma nota alertando para "ameaças" relacionadas ao aniversário dos atos golpistas de 8 de janeiro. Segundo o jornal O Globo, o comunicado divulgado no domingo (7) não fornece detalhes específicos sobre as "ameaças ao aniversário da fatídica data", mas destaca a importância de preservar a democracia e a segurança do país.

Nesta segunda-feira (8), uma série de atos alusivos à data e em defesa da democracia estão previstos para ocorrer em várias cidades do país. Em Brasília, o evento "Democracia Inabalada” deverá reunir os líderes dos Três Poderes, governadores e autoridades no Salão Negro do Congresso Nacional. >>> "Tem muita gente na mira e que será encontrada. É apenas uma questão de tempo", diz Lula

Ainda conforme a reportagem, na nota de três páginas a Intelis defende o papel da Agência Brasileira de Inteligência desde a sua criação em 1999. Destaca a atuação dos profissionais de Inteligência de Estado na proteção das instituições democráticas e do processo eleitoral. A agência menciona a defesa das urnas eletrônicas, o combate a tentativas de interferência eleitoral e o monitoramento de grupos extremistas como exemplos concretos de sua contribuição para a preservação da democracia. >>> Lesa Pátria: PF deflagra operação contra financiadores do golpismo de 8 de janeiro

O texto também aborda as recentes controvérsias e investigações envolvendo a Abin, referindo-se a esses episódios como "ataques mal intencionados" e "desvios individuais". A Abin está sob investigação da Polícia Federal devido ao uso do programa de monitoramento First Mile. A investigação foi iniciada após revelações de que a agência utilizou o software espião israelelse para monitorar a localização de até 10 mil números de celular nos primeiros anos do governo de Jair Bolsonaro. >>> Fracasso da tentativa de golpe não minimiza sua gravidade, diz Barroso

Entre os alvos identificados nas investigações estão políticos, jornalistas, advogados, além de críticos e opositores do ex-mandatário.

