Sidônio e Boulos lideram articulação de ato alusivo ao 8 de janeiro

247 - Os ministros Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral da Presidência, e Sidônio Palmeira, da Secretaria de Comunicação Social, atuam de forma conjunta para viabilizar o ato oficial em alusão ao 8 de janeiro, programado para esta quinta-feira (8), no Palácio do Planalto, em Brasília. A cerimônia lembrará os três anos dos ataques às sedes dos Três Poderes e terá caráter institucional e político. As informações são da CNN Brasil.

O planejamento do evento ficou sob responsabilidade de Sidônio Palmeira, que coordenou a estrutura da solenidade, incluindo a instalação de um telão na área externa do Planalto. A expectativa é de presença de todos os ministros do governo, além de representantes do Legislativo e do Judiciário.

Enquanto Sidônio organizou a logística e o formato do ato, Guilherme Boulos ficou encarregado da articulação política com os movimentos sociais. Coube a ele mobilizar as frentes Brasil Popular e Brasil sem Medo para um ato contra a anistia aos envolvidos nos ataques de 2023. Os dois grupos devem se concentrar em frente ao Palácio do Planalto e, posteriormente, ser recebidos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O governo federal pretende utilizar a solenidade como espaço para reafirmar o compromisso com a democracia e para sinalizar medidas institucionais. A expectativa é de que Lula aproveite o evento para vetar o chamado PL da Dosimetria, projeto que flexibiliza as penas impostas aos condenados pelos atos golpistas de janeiro de 2023.

Guilherme Boulos destacou que o foco central do evento será político e simbólico. “O ‘centro’ do ato será a defesa da democracia e a condenação do golpismo”, afirmou o ministro. Ele ressaltou ainda o peso histórico da cerimônia, ao lembrar que se trata do primeiro evento alusivo ao 8 de janeiro após a condenação e a prisão de envolvidos na tentativa de golpe de Estado.

Boulos também afirmou que temas internacionais devem ganhar espaço no discurso político do ato, em diálogo com o cenário global recente. “É evidente que os temas da Soberania e defesa da paz ganharam força após os ataques dos EUA e serão complementares no ato. O Brasil defende a democracia com soberania nacional. E essa defesa estará presente no ato do 8/1”, declarou.